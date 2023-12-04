AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Burdur'da partililerle bir araya geldi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız liderliğinde millete hizmet etme siyaset anlayışını tüm Türkiye'de devam ettirelim istiyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız liderliğinde millete hizmet etme siyaset anlayışını tüm Türkiye'de devam ettirelim istiyoruz." dedi.

AK Parti Burdur İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partililerle bir araya gelen Kandemir, burada yaptığı konuşmada, Burdur Belediyesini alarak kenti yeniden hizmet ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini aktardı.

AK Parti bayrağının Türkiye'nin birçok yerinde dalgalanacağını belirten Kandemir, Cumhur İttifakı anlayışının ülkenin pek çok yerinde hizmet etme fırsatı bulacağını kaydetti.

Kandemir, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere çok iddialı hazırlandığına dikkati çekerek, "Milletimize hizmet için yola çıkmış bir birlikteliğiz. Birlikteliği muhafaza etmek suretiyle Türkiye'nin her yerinde bu anlayışla millete hizmet etmeye devam edelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kandemir, 14 ve 28 Mayıs'ta milletin kendilerine ağır bir sorumluluk yüklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız liderliğinde millete hizmet etme siyaset anlayışını tüm Türkiye'de devam ettirelim istiyoruz. 28 Mayıs sonrası özellikle rakip siyasi partilerin kendi içindeki tartışmalardan ve ortaya dökülenlerden bir kere daha gördük ki Türkiye gerçekten adeta uçurumun kenarından dönmüş. Bu yerel seçimlerde de milletin gönüllerine talibiz, fırsat verirlerse hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. İnşallah milletimizle el ele, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolarımızla bambaşka bir Türkiye inşa edelim."

Toplantıya, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcıları Orhan Yeğin, Mustafa Köse, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Burdur İl Koordinatörü Ensar Topçu, Gençlik Kolları Marmara Bölge Koordinatörü Ali Bayram Doğan ile önceki dönem milletvekilleri ve partililer katıldı.