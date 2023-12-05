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        Burdur'da kaçan sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Burdur'da kaçak sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:06
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        Burdur'da kaçan sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Burdur'da kaçak sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri bir şüphelinin kentte kaçak sigara getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Kışla uygulama noktasında şüpheli Y.K'nin kullandığı araç durduruldu. Yapılan aramada 1565 paket farklı markalarda kaçak sigara, 19 elektronik sigara, 7 parfüm, 3 tıraş makinası,1 akıllı saat, bir miktar uyuşturucu medde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.K hakkında adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan polis ekipleri, şüpheli H.K'nin yetki belgesiz atık yağ toplayıp satış yaptığı bilgisini aldı.

        Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda depoda ve araçta 820 litre atık yağ buldu.

        Gözaltına alınan H.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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