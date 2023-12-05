Burdur'da kaçan sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Burdur'da kaçak sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da kaçak sigara ve atık yağ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri bir şüphelinin kentte kaçak sigara getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kışla uygulama noktasında şüpheli Y.K'nin kullandığı araç durduruldu. Yapılan aramada 1565 paket farklı markalarda kaçak sigara, 19 elektronik sigara, 7 parfüm, 3 tıraş makinası,1 akıllı saat, bir miktar uyuşturucu medde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K hakkında adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli H.K'nin yetki belgesiz atık yağ toplayıp satış yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda depoda ve araçta 820 litre atık yağ buldu.

Gözaltına alınan H.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.