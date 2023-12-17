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        Burdur'da oğlunun iş yerine taşla saldıran kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı

        Burdur'da oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan alkollü kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 00:41 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:50
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        Burdur'da oğlunun iş yerine taşla saldıran kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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        Burdur'da oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan alkollü kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, R.D. tartıştığı oğlunun Çatalpınarı Kavşağı'ndaki oto yıkama dükkanının camlarını taşla kırdı.

        Motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan R.D'ye, aynı kavşakta A.B. idaresindeki 15 AG 620 plakalı otomobil çarptı.

        Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede alkollü olduğu belirlenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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