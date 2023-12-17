Burdur'da oğlunun iş yerine taşla saldıran kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı

Burdur'da oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan alkollü kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.D. tartıştığı oğlunun Çatalpınarı Kavşağı'ndaki oto yıkama dükkanının camlarını taşla kırdı.

Motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan R.D'ye, aynı kavşakta A.B. idaresindeki 15 AG 620 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede alkollü olduğu belirlenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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