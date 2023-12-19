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        Burdur'da iki komşu evde yakaladıkları hırsızı polisi beklerken ellerinden kaçırdı

        Burdur'da iki komşu, evde yakaladıkları hırsızı balkonda polisi beklerken ellerinden kaçırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:07
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        Burdur'da iki komşu evde yakaladıkları hırsızı polisi beklerken ellerinden kaçırdı
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        Burdur'da iki komşu, evde yakaladıkları hırsızı balkonda polisi beklerken ellerinden kaçırdı.

        Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, ayakkabılıkta bulduğu anahtarla önce bir daireye giren hırsız, evdeki ziynet eşyalarını, bir miktar dövizi çaldı.

        Ardından aynı yöntemle alt kattaki daireye giren hırsız, ev sahibiyle koridorda karşılaştı. Hırsızı karşısında gören ev sahibi, üst kattaki komşusu Hatice Çiçek'ten yardım istedi.

        İki komşu hırsızı bir odaya alarak polisin gelmesini beklemek için balkona çıktı. O sırada eve girmek için kullandığı anahtarla kapıyı açan hırsız evden kaçtı.

        İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        - "Elimizden kaçırdık"

        Komşusunun evinde hırsızı gören Hatice Çiçek, gazetecilere, evde eldivenli ve ayakkabılı duran hırsızla karşılaştıklarını söyledi.

        Hırsızın 1,60 boylarında, beyaz tenli, tesettürlü 30-35 yaşlarında bir kadın olduğunu belirten Çiçek, komşusuyla kapıyı kilitleyip polisi beklediklerini aktardı.

        Çiçek, yakaladıkları hırsızın evden kaçmak için üstlerine geldiğinde komşusuyla panik olduğunu dile getirerek, "Ömer, 'Biz balkona geçelim, nasıl olsa kapıyı kilitledik, kaçamaz artık' dedim. Meğer kapının yedek anahtarını ayakkabılıktan alıp içeriye girmiş. Biz balkondayken o anahtarla kapıyı açıp kaçtı. Çünkü bize zarar verebilir diye onunla boğuşmak, etkisiz hale getirmek istemedik. Ömer Bey arkasından koştu ancak nafile yakalayamadı. Sanırım arabayla uzaklaştı, dolayısıyla elimizden kaçırdık." ifadelerini kullandı.

        Hırsızı teşhis edip emniyete bildirdiğini vurgulayan Çiçek, insanlardan evlerinden çıkarken ayakkabılığa evlerinin yedek anahtarını bırakmamalarını istedi.

        - "Kızımın düğünü için biriktirmiştik"

        Evinden para ve altın çalınan Ali Belenkuyu da eşiyle işte oldukları sırada evlerine giren hırsızın nişanlı olan kızlarının düğünü için biriktirdikleri altın ve doları çaldığını anlattı.

        Kendilerinden sonra alttaki komşularına da hırsızın girdiğini ancak orada yakalandığını dile getiren Belenkuyu, "Oraya da aynı yöntemle anahtarla girdiği için polisleri beklerken kapıyı açıp gidiyor. Kızımı nişanladık, onun düğünü için biriktirmiştik ama gitti. Bir an önce hırsızın bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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