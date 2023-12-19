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        Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı

        Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalandığı ev sahibi ve komşusunun elinden kaçan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:41
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        Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı
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        Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalandığı ev sahibi ve komşusunun elinden kaçan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmandaki bir daireden yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve 150 dolar çalan kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Hırsızlığı yapan şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan R.K. (26) gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.

        Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, dün bir dairede ziynet eşyası ile bir miktar dövizi çaldıktan sonra ayakkabılıkta bulduğu anahtarla alt kattaki daireye giren hırsız, evde karşılaştığı ev sahibi ve ev sahibinin yardıma çağırdığı komşusunun elinden kaçmayı başarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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