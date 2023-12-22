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        Burdur'da okul servisinin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Burdur'da manevra yapan okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:47
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        Burdur'da okul servisinin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Burdur'da manevra yapan okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı okul servisi minibüsü, Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta manevra yaparken arkasında duran Zeynep K'ye (56) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, bir çocuğu aldıktan sonra manevra yapan minibüsün, dükkandan çıkarak karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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