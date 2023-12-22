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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Burdur'da konuştu:

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in ürünlerini almayarak boykotu yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 23:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:43
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Burdur'da konuştu:
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in ürünlerini almayarak boykotu yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

        Yalçın, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya tarihi açısından sancılı bir dönemden geçildiğini söyledi.

        Filistin'in topraklarında 1948'den bu yana zulmün tavan yaptığını, 20 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak insan onurunu ve haysiyetini korumak, insan olmanın gereğini yapmak için saldırıların başladığı ilk günden bugüne kadar devamlı sahada zulme uğrayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Boykot çağrısıyla evlerine aldıkları her şeye dikkat etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Yalçın, "Siyonizmin, katil İsrail'in, emperyalizmin sponsoru olmayacağız. 'Onların ürünlerini almadığımız zaman biz ölmeyiz ama alırsak oradaki çocuklar ölecekler' diyerek boykotu yaygınlaştırdık. Maaş kartlarında yerli ödeme sistemi TROY Kart'a geçmeyi bakanlıktan talep ettik. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

        Yalçın, Türkiye'nin dört bir tarafında "Filistin'e Özgürlük" yürüyüşleri düzenlediklerine değinerek, asla durmayacaklarını, gerekeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

        - "Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik"

        Memur-Sen'in kuruluş sürecinde sadece ücret sendikacılığı yapmayacağını belirttiklerini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Ücret sendikacılığını da içinde bulunduran hizmet sendikacılığı yapacağız, diyerek sendikal alana yeni bir dokunuş yapmış bir teşkilatız. Memur-Sen'in sendikal kulvara girdiği tarihten bu tarihe kadar Türkiye'de sendikal alanda çok değişim ve dönüşüm oldu. Dünkü aymazlıklar, sorumsuzluklar, dünkü topuk selamıyla ihale alıp darbecilerin oyundaşı, yandaşı olmaya yönelik her türlü hazır olda bekleyenlerin bu anlamda kendilerini hizaya çektikleri bir döneme bizler vesile olduk. Çünkü duruşumuzla haysiyetli yolculuğumuzla kapladığımız alan ve taşıdığımız sorumlulukla yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik. Eğer yanlış giden bir teker varsa o tekere çomağı soktuk. Eğer milletin aleyhine kurulmuş kirli bir dalga varsa önünde cesaretle aslanlar gibi durduk."

        Yalçın, önemli kazanımlar elde ettiklerine değinerek, sorunları çözmek için yeni bir kamu personel sistemini adalet, hakkaniyet, liyakat, kariyer üzerine kurdurabilmek, ücret dengesini tesis etmek adına çalıştaya başlayacaklarını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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