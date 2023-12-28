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        Burdur'da şehitler için lokma dağıtıldı

        Burdur'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğince şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:27
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        Burdur'da şehitler için lokma dağıtıldı
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        Burdur'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğince şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki dernek binasının önünde, Burdurlu şehit Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder'in desteğiyle vatandaşlara lokma tatlısı dağıtımı yapıldı.

        Dernek binasında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Hasan Okyar, gazetecilere, bugüne kadar gözlerini kırpmadan vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Okyar, "Şehitlerimiz nefessiz kaldıkları için biz bugün burada, bu ülkede nefes alıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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