Burdur'da haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli ve 4 hükümlü yakalandı
Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22-29 Aralık 2023'te aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Hükümlüler ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bu arada, çalışmada 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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