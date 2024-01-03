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        Burdur'da haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli ve 4 hükümlü yakalandı

        Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:43
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        Burdur'da haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli ve 4 hükümlü yakalandı
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        Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22-29 Aralık 2023'te aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Hükümlüler ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Bu arada, çalışmada 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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