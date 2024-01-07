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        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:29
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        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Burdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ömer V. idaresindeki 25 GA 599 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağında Cihan K. idaresindeki 15 ET 354 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücü Ömer V. ile yanındaki Burcu V, Dilek V. ile Zehra A. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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