Burdur'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer V. idaresindeki 25 GA 599 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağında Cihan K. idaresindeki 15 ET 354 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücü Ömer V. ile yanındaki Burcu V, Dilek V. ile Zehra A. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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