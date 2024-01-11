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        AK Parti Burdur İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu

        AK Parti Burdur İl Başkanlığı Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:06
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        AK Parti Burdur İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu
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        AK Parti Burdur İl Başkanlığı Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, kenttin içme suyu sorununu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

        Konuyla ilgili Burdur Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek sorunun çözümü için istişare ettiklerini belirten Korkmaz "Su, Burdur Belediyesinin meselesi olduğu kadar merkezi iktidar olarak da bizim meselemiz. Bizim de sorumluluğumuzun olduğunu düşündüğümüz için hiç beklemeden bütün bürokratik süreçleri tamamladık. Önümüzdeki ay içinde Senir bölgesindeki suyu kentte getirmek için ihale süreçleri yapılabilir hale geldi."diye konuştu.

        Korkmaz, 15 Ocak'ta Güler Ekspresi'nin Burdur'dan da seferlerine başlayacağına değinerek, "Burdur ulusal demiryoluna bağlanmış oldu. Burdur'dan sabah saat 10.30'da kalkacak olan ekspres, Türkiye'nin her yerine aktarma yapılabilecek bir zemini oluşturuyor." dedi.

        AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlandıklarını dile getirerek hedeflerinin Burdur'un tamamında, 15 belediyeyi kazanmak olduğunu kaydetti.

        AK Parti'nin zaferler partisi olduğunu anımsatan Oğuz, "18'inci seçimi de inşallah kazanarak özellikle Burdur il merkezimiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimizi kazanmak için güzel bir strateji belirledik." dedi.

        AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı da basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığı belirterek, "Basın mensupları bu ülkede çok önemli işler yapıyor. Çeşitli zorluklarla zaman zaman karşılaşsanız da bu işi severek yaptığınız için hakkını da veriyorsunuz. Bizler de AK Parti olarak 20 yıldır sizlerle çalışmaktan gurur ve onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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