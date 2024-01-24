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        Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrılıp otomobile çarptı

        Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesinin ayrılıp park halindeki otomobile çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:46
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        Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrılıp otomobile çarptı
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        Burdur'da seyir halindeki tırın dorsesinin ayrılıp park halindeki otomobile çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.

        Mustafa Ali P. (44) idaresindeki 15 AAR 111 plakalı tırın dorsesi Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken ayrıldı.

        Sürüklenen dorse yol kenarında park halindeki 15 ACP 075 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan ve hafif yaralanan Bilge T. (9) hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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