Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Karasenir Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Aytekin S, üvey oğlu M.D.B. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini darbeden M.D.B, Aytekin S'yi bıçakla yaraladı.
Aytekin S, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri evden uzaklaşan M.D.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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