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        Burdur Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ercengiz, seçim sonuçlarını değerlendirdi

        Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'li Ali Orkun Ercengiz, seçimde kazananın bütün kent olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:34 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:34
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        Burdur Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ercengiz, seçim sonuçlarını değerlendirdi
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        Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan CHP'li Ali Orkun Ercengiz, seçimde kazananın bütün kent olduğunu söyledi.

        Seçim sonuçlarını kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, sevinç gösterisinde bulundu. Araçlarla konvoy oluşturan partililer, şehir turu attı.

        Ercengiz, meydandaki konuşmasında, kazanmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

        Altın kemeri kendisine milletin verdiğini belirten Ercengiz, "Bu seçimi biz kazanmadık, bütün Burdur kazandı." dedi.

        Ercengiz, seçimin kaybedeninin olmadığını dile getirerek, "Kanımın son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. Belki bugün seçimi kazanmak için yola çıkmış ama kaybettiği için üzgün olan arkadaşlarımız olabilir. Onları da bağrıma basıyorum, lütfen onlar da gücenmezsin. Onlar da benim hemşehrim, onlar da benim arkadaşım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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