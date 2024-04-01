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        Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Burdur'un merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:48
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        Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Burdur'un merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyenler arasında dün çıkan tartışma, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

        İki grup arasında köy çıkışında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önemli aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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