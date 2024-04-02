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        Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

        Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:37
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        Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği
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        Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle yürüyüş düzenlendi.

        Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İstasyon Çay Bahçesi'nde başladı. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler otizmli bireylerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda, otizmli bireylerin ürettiği el işlerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri, yürüyüşün ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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