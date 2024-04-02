Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği
Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle yürüyüş düzenlendi.
Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle yürüyüş düzenlendi.
Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İstasyon Çay Bahçesi'nde başladı. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler otizmli bireylerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Meydanda, otizmli bireylerin ürettiği el işlerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri, yürüyüşün ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.
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