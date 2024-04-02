Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İstasyon Çay Bahçesi'nde başladı. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler otizmli bireylerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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