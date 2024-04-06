Burdur'da çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur ve Bucak belediyeleri itfaiyeleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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