Burdur'da çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çocuk parkı malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur ve Bucak belediyeleri itfaiyeleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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