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        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 3x3 basketbol bölge şampiyonu oldu

        Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:22
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        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 3x3 basketbol bölge şampiyonu oldu
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        Burdur'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Bölge Birinciliği Müsabakası'nda Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

        Merkez Spor Salonu'ndaki Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol Bölge Birinciliği 3-5 Nisan'da oynandı.

        Muğla Şampiyonu olarak antrenör Murat Seyhan yönetiminde müsabakaya katılan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu şampiyonada grup maçlarında 3 galibiyet alarak yarı finale yükseldi.

        Yarı finali 18-8 ve final maçını da 11-9 skorlarla kazanan Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Bölge Şampiyonu oldu.

        Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu oyuncuları Gültekin Doruk Taşloğlu, Yılmaz Çınar Taşlıoğlu, Mustafa Poyraz Keskin ve Murat Kaan Kizmaz Mardin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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