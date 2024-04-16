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        Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker oldu

        Burdur'da yerel seçimlerin ardından İl Genel Meclisi'nin başkanlığına Levent Tokmaker seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:37
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        Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker oldu
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        Burdur'da yerel seçimlerin ardından İl Genel Meclisi'nin başkanlığına Levent Tokmaker seçildi.

        İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk oturumda, İl Genel Meclisi başkanı, birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil katip üye, iki yedek katip üye, 3 il encümen üyesi belirlemek için gizli oylama yapıldı.

        Oylama sonucu İl Genel Meclis Başkanlığına 27 oydan 14'ünü alan Milliyetçi Hareket Partisi Tefenni Meclis Üyesi Levent Tokmaker getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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