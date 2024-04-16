Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker oldu

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ilk oturumda, İl Genel Meclisi başkanı, birinci başkan vekili, ikinci başkan vekili, iki asil katip üye, iki yedek katip üye, 3 il encümen üyesi belirlemek için gizli oylama yapıldı.

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