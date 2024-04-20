Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bu arada, Isparta-Antalya kara yolunda bugün meydana gelen 5 kazada 21 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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