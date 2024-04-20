Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Muhsin Erdoğan (21) idaresindeki 42 K 9966 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Elsazı köyü mevkisinde Tunahan Bodur'un (22) kullandığı 32 ADE 223 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Fatma Keser ve Ali Kemaneci yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, Isparta-Antalya kara yolunda bugün meydana gelen 5 kazada 21 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
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