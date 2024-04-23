Burdur'da samanlıkta çıkan ve binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde samanlıkta çıkan ve bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Mamak köyünde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bir süre sonra bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine köye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle binada, samanlıktaki traktör ve biçerdöverde hasar oluştu.

Yangının söndürülmesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.