Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Karamanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Karamanlı stadyumundaki kutlama programıyla devam etti.

        Törene, Karamanlı Kaymakam Özlem Doğan, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürcan Akyol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

        Akyol, konuşmasını Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." sözüyle bitirdi.

        Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, yarışmalar ve gösteriler sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödüller verildi.

        Daha sonra belediye tarafından çocuklar için oyun eğlence etkinlikleri düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Burdur'da samanlıkta çıkan ve binaya sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da samanlıkta çıkan ve binaya sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışması
        Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışması
        GÜNCELLEME - Burdur'da kafeden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ya...
        GÜNCELLEME - Burdur'da kafeden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ya...
        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturul...
        Burdur Gölü yakınındaki arazilerde 25 bin zeytin fidanı toprakla buluşturul...
        Kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı
        Kadın kıyafeti giyerek çocukları takip eden şüpheli yakalandı
        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Burdur'da kafeden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı