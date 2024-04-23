Karamanlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Karamanlı stadyumundaki kutlama programıyla devam etti.

Törene, Karamanlı Kaymakam Özlem Doğan, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürcan Akyol, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Akyol, konuşmasını Atatürk'ün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." sözüyle bitirdi.

Ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, yarışmalar ve gösteriler sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödüller verildi.

Daha sonra belediye tarafından çocuklar için oyun eğlence etkinlikleri düzenlendi.