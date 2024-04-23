Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
Burdur'da, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.
Burdur'da, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.
Burdur Belediyesince düzenlenen kortej yürüyüşü, Çatalpınar mevkisinden başladı. Çocuklar kortejin en önünde yer aldı.
Ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlar ve çocuklar, Gazi Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Burada son bulan yürüyüşe Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz de katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından düzenlenen Ceylan Ertem konserine katıldı.
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