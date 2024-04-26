Burdur'dan 3 proje TÜBİTAK Orta Okul Öğrencileri Araştırma Yarışması'nda derece aldı

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Yarışması'na Burdur'dan katılan 3 proje derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Isparta'da düzenlenen bölge finaline davet edilen Burdur Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden Elif Naz Barlas, Züleyha Genç ve Zöhre Uygur, öğretmenleri Melek Çakıcı danışmanlığında hazırladıkları "Lagoftalmus Hastalarına Alternatif Lagoftalmi Gözlüğü" adlı projeyle teknoloji ve tasarım alanında birincilik alarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Burdur Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Hatice Erçin de öğretmeni Esengül Başçoban danışmanlığında hazırladığı "PVA ve Biyoatık Katkılı Biyobozunur Gıda Ambalajı" adlı projesiyle kimya alanında ikincilik derecesi elde etti. Bucak Ayşe Sak Ortaokulundan da Amelya Gök ve Süleyman Akif Demirel, öğretmenleri Emine Özkan danışmanlığında hazırladıkları "Sarı Altın Kurkimin'in Kanser Tedavisinde Etkinliğini Artırmak" adlı projeleriyle kimya alanında üçüncülük derecesine layık görüldü.