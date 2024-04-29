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        Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı

        Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:41
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        Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapsi bulunan hükümlü yakalandı
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        Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ç. (26) yapılan takip sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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