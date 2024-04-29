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        Burdur'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:47
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        Burdur'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ş.M.B. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Güney köyü Yeşilova - Denizli kara yolunda İsmet Arık'ın (77) kullandığı plakasız ATV ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Arık, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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