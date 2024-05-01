Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde depoda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Çeşme Mahallesi'nde elektronik malzemelerin bulunduğu Mehmet Ali Türkay'a ait depoda yangın çıktı. Yangın, deponun bitişiğindeki Türkay'ın iki evine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçe belediyesinin itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay'ı oturdukları evden tahliye etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında depo ve evler kullanılamaz hale geldi.