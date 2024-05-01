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        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde depoda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:11
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        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde depoda çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Çeşme Mahallesi'nde elektronik malzemelerin bulunduğu Mehmet Ali Türkay'a ait depoda yangın çıktı. Yangın, deponun bitişiğindeki Türkay'ın iki evine sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçe belediyesinin itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay'ı oturdukları evden tahliye etti.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında depo ve evler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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