Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açıldı

        Burdur'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, açıldı.

        Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'nde açılan ve yeni ürünler, tarım aletleri, iş makineleri tanıtıldığı fuara, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

        Vali Türker Öksüz, açılışta, fuarın Burdur'a ve sektöre önemli ekonomik katkılar sunduğunu söyledi.

        Burdur'un tarım ve hayvancılık konusunda önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Öksüz, günlük bin tona yaklaşan kaliteli süt üretimi, 195 bin büyükbaş ve 365 bin küçükbaş hayvan varlığıyla kentin ülke genelinde önemli konumda bulunduğunu kaydetti.

        Kenttin rezene, anason ve çörekotu üretiminde ülkede 4'üncü sırada bulunduğunu anlatan Öksüz, "Örtü altı domates üretimi, coğrafi işareti alınan 14 ürünü, İnsuyu fasulyesi, mantar, haşhaş, şeker pancarı, ceviz, melli inciri, gül, lavanta ve sayamadığımız bir çok bitkisel üretimle öne çıkan Burdur, çiftçiyi doğru kanalla teknolojiye entegre etmeyi başarmış önemli tarım ve hayvancılık şehridir." diye konuştu.

        Törende, Tarımda Kadın Eli Bilgi Yarışması'nı kazanan kadın çiftçilere ödülleri verildi.

        Vali Öksüz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in kurdele kesiminin ardından ziyarete açılan fuar, 4 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Kız arkadaşının tartıştığı grubu taradı!
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırıldı
        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışm...
        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen LNG yüklü tankerin yoldan kaldırılma çalışm...
        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
        Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında ev ve otomobil zarar gördü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da depoda başlayan ve iki eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı