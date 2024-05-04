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        Burdur'da bir kişiyi darbettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavgada bir kişiyi levyeyle darbettiği öne sürülen muhtar tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:05
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        Burdur'da bir kişiyi darbettiği iddia edilen muhtar tutuklandı
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        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavgada bir kişiyi levyeyle darbettiği öne sürülen muhtar tutuklandı.

        Kıraç Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Turgay Ü. (50) darbedilmiş halde yerde buldu. Sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Ü, tedavisinin ardından ifadesinde Sakarca Mahallesi Muhtarı Mehmet K'nin (50) kendisini demir çubuk ve levyeyle darbettiğini iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

        Gözaltına alınan muhtar Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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