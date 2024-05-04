Burdur'da bir kişiyi darbettiği iddia edilen muhtar tutuklandı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavgada bir kişiyi levyeyle darbettiği öne sürülen muhtar tutuklandı.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde kavgada bir kişiyi levyeyle darbettiği öne sürülen muhtar tutuklandı.
Kıraç Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Turgay Ü. (50) darbedilmiş halde yerde buldu. Sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Ü, tedavisinin ardından ifadesinde Sakarca Mahallesi Muhtarı Mehmet K'nin (50) kendisini demir çubuk ve levyeyle darbettiğini iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.
Gözaltına alınan muhtar Mehmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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