Burdur'da bir kişiyi darbettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

Ekipler, Turgay Ü. (50) darbedilmiş halde yerde buldu. Sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Ü, tedavisinin ardından ifadesinde Sakarca Mahallesi Muhtarı Mehmet K'nin (50) kendisini demir çubuk ve levyeyle darbettiğini iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

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