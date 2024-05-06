Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Uğur Ü. (44) idaresindeki 15 HE 299 plakalı otomobil, Kent Ormanı Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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