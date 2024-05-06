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        Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:23
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        Bucak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Uğur Ü. (44) idaresindeki 15 HE 299 plakalı otomobil, Kent Ormanı Kavşağı'nda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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