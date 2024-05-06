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        Gölhisar'da YKS provası yapıldı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde "Gerçek Mekan Gerçek Sınav" sloganıyla ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) provası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:45
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        Gölhisar'da YKS provası yapıldı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde "Gerçek Mekan Gerçek Sınav” sloganıyla ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) provası gerçekleştirildi.

        Gölhisar Belediyesi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nda YKS'nin ilk ayağı olan TYT deneme sınavına ilçedeki 5 liseden 150 öğrenci katıldı.

        Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz eğitim kurumu Gölhisar Belediyesi Meslek Edinme Kursları ile yeniliklere devam ettiklerini belirtti.

        Kursta üniversiteye hazırlanan öğrenciler de destek eğitimleri verildiğine anlatan Sertbaş, "İnşallah bu sene de kurumumuzda eğitim gören birçok gencimizin güzel bölümler kazanacağına inancımız tam. Bugün 'Gerçek Mekan Gerçek Sınav ' sloganıyla gerçekleşen sınav provasına desteklerinden dolayı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar'a ve Gölhisar Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Murat Ertilav'a ve GÖLMEK'te hizmet veren tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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