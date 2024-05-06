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        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:31
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        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
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        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Vali Türker Öksüz, Burdur İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve öğrenciler ellerinde pankart ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Vali Öksüz, burada yaptığı açıklamada, trafikte yaya güvenliğine dikkati çekmek amacıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" kampanyalarını sürdüğünü söyledi.

        Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak resmi gazetede yayınlandığını anımsatan Öksüz, "Cumhurbaşkanlığı genelesiyle artık önümüzde bir rehber var. Buradaki esaslara uyarak inşallah bu konuda yol alacağız." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Bitirik de kentte trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla, KGYS, dron, radar denetimleri, sabit ve ring halinde uygulamaların aralıksız devam ettiğini dile getirerek "Bayramlarda alınan ilave tedbirler, şehirlerarası otobüs denetimleri, ilimizde sayısı oldukça fazla olan mobilet, motosiklet ve okul servis araçlarına yönelik denetimler yoğun bir şekilde sürüyor. 2024'ün ilk dört ayında kentte 158 bin 668 taşıt kontrol edilmiş, 57 bin 995 taşıt sahibi ve sürücüsüne 113 milyon 337 bin 362 lira trafik idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

        Programda, emniyet kemeri simülasyon aracı, taşınabilir trafik eğitim parkı, alkol simülasyon gözlüğü çocuklara uygulamaları olarak tanıtıldı, yaya yolu Vali Öksüz ve protokol üyeleri tarafından boyandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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