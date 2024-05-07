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        Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Burdur'un Karamanlı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:07
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        Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
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        Burdur'un Karamanlı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV, Kayalı köyü yolu Gebice mevkisinde tarlaya devrildi.

        ATV'yi devrilmiş halde gören çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Çınar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Tefenni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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