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        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı

        Burdur'da bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:10
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        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
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        Burdur'da bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Armağan İlci Mahallesi Lala Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçe kapısının tellerine kirpinin sıkıştığı görenler, itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine mahalleye giden Burdur Belediyesi itfaiye ekibi, telleri keserek kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kurtarılan kirpi doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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