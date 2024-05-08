Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
Burdur'da bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Burdur'da bahçe kapısının tellerine sıkışan kirpi, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Armağan İlci Mahallesi Lala Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçe kapısının tellerine kirpinin sıkıştığı görenler, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine mahalleye giden Burdur Belediyesi itfaiye ekibi, telleri keserek kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kurtarılan kirpi doğaya salındı.
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