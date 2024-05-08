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        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı

        Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:11
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        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
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        Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı.

        Halıcılar köyü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi E.T.'nin parmağı akıllı tahtanın altındaki saçtaki boşluğa sıkıştı.

        Kendi imkanlarıyla öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan okul idaresi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Okula giden AFAD ekibi, öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.

        Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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