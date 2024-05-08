Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı.
Burdur'da okulda parmağı sınıfın akıllı tahtasına sıkışan öğrenci AFAD ekibince kurtarıldı.
Halıcılar köyü İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi E.T.'nin parmağı akıllı tahtanın altındaki saçtaki boşluğa sıkıştı.
Kendi imkanlarıyla öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan okul idaresi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Okula giden AFAD ekibi, öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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