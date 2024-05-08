Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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