Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
        Parmağı akıllı tahtaya sıkıştı
        Parmağı akıllı tahtaya sıkıştı
        Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Burdur'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Burdur'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
        Gölhisar'da YKS provası yapıldı
        Gölhisar'da YKS provası yapıldı