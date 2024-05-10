Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi açıldı

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenciler tarafından oluşturulan yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) öğrenciler tarafından oluşturulan yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi ziyarete açıldı.

        Üniversitenin rektörlük binasında açılan müzeyi ziyaret edenler, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan 3 boyutlu görseliyle sohbet etme imkanı buluyor, merak ettikleri soruları sorabiliyor.

        Ersoy ve ailesine ait özel fotoğrafların yer aldığı müzede, Ersoy'un kitapları ve şiirleri de sergileniyor. Bunun yanında müzeye gelenler, İstiklal Marşı'nın farklı bestelerini dinleyebiliyor.

        Müzeyi öğrencilerle hayata geçiren MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kara, gazetecilere, şair Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi şahsiyetini ziyaretçilere aktarmak için bir alan oluşturduklarını söyledi.

        Müzenin bir kısmında Akif'in hayat hikayesinin ve ailesinin yer aldığını belirten Kara, "Torununa yazdığı bir şiirine de yer verdik. İstiklal Marşı'na ve Safahat eserine ait bölümler var." dedi.

        Akif'in yapay zeka destekli sanat karakterini oluşturduklarına değinen Kara, şöyle konuştu:

        "İnsanların merak ettiklerini direkt Mehmet Akif'in ağzından duymalarını istedik. Ziyaretçilerle karşılıklı soru cevap şeklinde konuşabilen, hatta öğrenerek sürekli kendini güncelleyen bir karakter oldu. Akif'in bir ses kaydına sahip değiliz bu yüzden karakteri modellerken hayal gücümüzle ses tasarımını yaptık. Karakterin altındaki klavyedeki bir tuşa basarak kendisiyle iletişim kurabiliyorsunuz. Sizi dinliyor, daha sonra sorduğunuz soruların cevaplarını birkaç saniyede kafasında kurguluyor ve her seferinde size farklı kelimelerle doğaçlama cevap veriyor. Güncel ve tarihi konulara dair fikirlerini, Safahat'ı, İstiklal Marşı'nı ve diğer şiirlerini yazarken hissettiği duygularını çok açık sözlülükle ifade ediyor. Politik konulara dair genel geçer cevaplar veriyor."

        Müzenin oluşumunda yer alan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Furkan Köroğlu da Ersoy'un gerçekçi yüz hatlarını elde etmek için özenle çalıştıklarını aktardı.

        Köroğlu, Ersoy'un yüz hatlarını oluşturmak için üniversitedeki balmumu heykelinden faydalandığını dile getirerek, "Bu heykeli fotogrametri tekniğiyle üç boyutlu ortama aktardık. Bu sayede kendisinin gerçeğe en yakın olan yüz hatlarını elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Yusuf Akkuş da 3D yazılımları kullanarak Mehmet Akif Ersoy'un saç, sakal, bıyık ve kıyafetlerini oluşturduğunu anlattı.

        Bir diğer öğrenci Muhammet Salih Kara ise üniversitenin Mehmet Akif'i Araştırma Kurumu'nda yer alan verilerden faydalandıklarını belirterek, "Bu verilerle yapay zeka modelimizi eğittik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Tekel bayi saldırısında pasaport iddiası!
        Eve girince şok oldu!
        Eve girince şok oldu!
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış görüşmesi
        Eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Eşini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
        Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
        Burdur'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Burdur'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yet...
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yet...
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
        Burdur'da parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenciyi AFAD kurtardı
        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
        Burdur'da bahçe kapısına sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı