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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:57
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Nebi A. idaresindeki 07 CDB 48 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlık köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Nebi A. ile otomobildeki Fatma A, Faden İ, Şevket İ. ve Mustafa D. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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