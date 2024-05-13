Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da özel eğitim öğrencileri koro ve halk oyunu gösterisi sergiledi

        Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla koro ve halk oyunları gösterisi sergileyen özel eğitim öğrencileri takdir topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da özel eğitim öğrencileri koro ve halk oyunu gösterisi sergiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da Engelliler Haftası dolayısıyla koro ve halk oyunları gösterisi sergileyen özel eğitim öğrencileri takdir topladı.

        Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı koro ve halk oyunları gösterisi seyircilerden ilgi gördü.

        Vali Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman engelli bireylerin ve ailelerin yanında olduklarını söyledi.

        Engelli vatandaşlara yardım etmeye, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalıştıklarını belireten Öksüz, "Devletimiz, bütün imkanlarını engelli kardeşlerimizin hayatın doğrudan içinde olmalarını sağlamaya seferber etmiştir. Özellikle son yıllarda şehirlerimizin altyapısını, özellikle kamu kurumlarımızı engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarını kolay sürdürebilmelerine uygun hale getirilerek engelli kardeşlerimizin mümkün olduğunca üretim alanında istihdama kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. " diye konuştu.

        Etkinliğin sonunda erişilebilirlik belgesi alan kamu kurum ve kuruluşlara belgeleri takdim edilerek, Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneğine maddi ve manevi katkı sunan hayırseverlere ödül verildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        53 yıllık yıkıntılar arasında 'Deprem periyodumuz doldu' uyarısı
        53 yıllık yıkıntılar arasında 'Deprem periyodumuz doldu' uyarısı
        Burdur'da yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi açıldı
        Burdur'da yapay zeka destekli Mehmet Akif Ersoy Müzesi açıldı
        Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
        Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor
        Burdur'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Burdur'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yet...
        Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü çevresinde su verimliliği için gül yet...