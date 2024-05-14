Uzmanlar buzağı yetiştiriciliğinde grup bakımını öneriyor

EKİP - Türkiye, Portekiz ve İtalya'da Hayvan Refahı Projesi kapsamında ortak çalışma yapan akademisyenler, grup halinde bakılma yönteminin buzağıların gelişimleri açısından faydalı olduğu sonucuna vardı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy, Lizbon ve Milano üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla hayata geçirilen Hayvan Refahı Projesi (welfaruminant) kapsamında Portekiz, İtalya ve Türkiye'deki çiftliklerde incelemeler yapıldı.

AB ve Türkiye Ulusal Ajansının da desteklediği proje çerçevesinde akademisyenler, 6-7 buzağıdan oluşan grup bakımının şu anda uygulanan kulübede 2 ay bireysel bakıma göre daha yararlı olduğunu belirledi.

EFSA'ya görüş bildiren Lizbon Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. George Stilwell, AA muhabirine, raporda, buzağı refahıyla ilgili bazı yeni önerilerde bulunduklarını söyledi.

İyi ve sağlıklı bir süt ineğine sahip olmak için iyi ve sağlıklı bir buzağıyla işe başlamak gerektiğini belirten Stilwell, şunları ifade etti:

"Buzağıya doğru zamanda, doğru miktarda ve kaliteli kolostrum (buzağıya verilen ilk ağız sütü) verilmesini önerdik. Diğer önerimiz, 2 ay olan izole sürenin yaklaşık 3 haftaya indirilmesi. Bireysel bakım süresini azaltma, buzağıların özellikle düve ve sığır dönemlerinde doğumla ilgili süreçlerinin iyi geçmesi anlamına geliyor. Bireysel bakımda başka bir buzağıyla fiziksel ve görsel olarak temas etmek zorundalar. Bu yüzden tamamen izole edilemezler. Şu andaki bilimsel kanıtlar, buzağıların birlikte olduklarında gelişimlerinin arttığını, daha iyi beslendiklerini ve yeni durumlara daha fazla uyum sağladıklarını gösteriyor."