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        Depremde kaybettikleri arkadaşları anısına hatıra ormanı oluşturdular

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri arkadaşları anısına kampüste hatıra ormanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:53
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        Depremde kaybettikleri arkadaşları anısına hatıra ormanı oluşturdular
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        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde kaybettikleri arkadaşları anısına kampüste hatıra ormanı oluşturdu.

        Eğitim Fakültesi'nde okuyan, 6 Şubat 2023'te memleketleri Hatay ve Adıyaman'daki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitiren Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Merve Aslan, 2. sınıf öğrencisi Merve Buse Bastacı ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Zelal Durmaz'ı öğretmenleri ve arkadaşları unutmadı.

        Fakülte önünde anma programı düzenleyen öğrenciler, vefat eden arkadaşları için yazdıklarını gözyaşlarıyla okudu.

        Programın ardından fakültenin önündeki alana yaklaşık 100 çam ağacı fidanı diken öğrenciler ve akademisyenler, oluşturdukları hatıra ormanına yitirdikleri öğrencilerin isimlerini verdi.

        Programına katılan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, 6 Şubat'taki asrın felaketinde bazı öğrencileri kaybettiklerini söyledi.

        Depremde hayatlarını kaybeden öğretmen adayları öğrencilerini andıklarını belirten Dalgar, hatıra ormanında onların isimlerini yaşatacaklarını aktardı.

        Prof. Dr. Dalgar, programı düzenleyen öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un anlayışına ve onun ismini taşıyan üniversiteye yakışır bir davranış sergilediğini vurgulayarak, "Kaybettiğimiz öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle bir felaket tekrar etmez, bu yaşananlardan gerekli derslerimizi çıkararak önlemlerimizi alabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, zor zamanlarda bir araya gelmeyi başarabilen büyük bir millet, bu çok kıymetli." diye konuştu.

        Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Mıhladız Turhan da "Arkadaşları ağaçlar yeşerdikçe onların sonsuz olmasını arzu etti. Onları kaybetmenin acısını yaşıyoruz." dedi.

        Fatma Nur Yıldırım ise arkadaşlarını unutmadıklarını dile getirerek "Adlarını fakültemizde yaşatacağız, onlarla yaşadıklarımız dün gibi aklımızda. Allah mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

        Vefat eden öğrencilerin sınıftan ve yurttan arkadaşları Seda Uçar, Azra Ataş ve Melis Ekis de arkadaşlarını unutmamak ve isimlerini yaşatmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini, Merve, Buse ve Zelal'in iyi kalpli, yardımsever ve arkadaş canlısı insanlar olduklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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