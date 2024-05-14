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        Burdur'da hasara neden olan yangınlar söndürüldü

        Burdur'da müstakil evde ve otomotiv yedek parça deposunda çıkan ve hasara neden olan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:27
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        Burdur'da hasara neden olan yangınlar söndürüldü
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        Burdur'da müstakil evde ve otomotiv yedek parça deposunda çıkan ve hasara neden olan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yassıgüme köyünde Gülümser Türken'e ait ahırda, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede samanlığa ve eve sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv yedek parça deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği depodaki yangın müdahalenin ardından söndürüldü.

        Yangınlar nedeniyle müstakil evde, samanlıkta, ahırda ve depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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