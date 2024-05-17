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        Burdur Gölü'nün kenarında "Gül Yolu" projesi başlatıldı

        Burdur'da göl çevresindeki köylerin yol güzergahı, "Gül Yolu" projesiyle ekoturizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:01
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        Burdur Gölü'nün kenarında "Gül Yolu" projesi başlatıldı
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        Burdur'da göl çevresindeki köylerin yol güzergahı, "Gül Yolu" projesiyle ekoturizme kazandırılacak.

        Burdur Gölü kenarındaki İlyas, Karakent ile Kavacık, Yaylabeli, Çimbilli, Ulupınar, Başmakçı, Çardak, Akçaköy, Orhaniye ve Dereköy köylerinden geçerek Yeşilova'daki Salda Gölü'ne ulaşan ve gül tarımı yapılan güzergah "Gül Yolu" ilan edilerek ekoturizm alanında tanıtımı yapılacak.

        Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında, Karakent köyü Lisinia Doğa Alanı'nda projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Göl manzaralı bahçede gül toplayan Öksüz, projeyle Sagalassos ve Kibyra antik kentleri, Salda ve Burdur gölleri, yaylaları, doğal güzellikleriyle kültürel miras oluşturan kentin eko turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlamak istediklerini söyledi.

        Yerli ve yabancı ziyaretçileri eko turizmle bu bölgeye çekmek istediklerini ifade eden Öksüz, "Proje şehrimize katma değer sağlayacak, yerel halkın kalkınmasına hizmet edecek. Yurt içinden ve dışından turistleri bu yolu görmeye davet ediyoruz. Buradaki doğal güzelliği herkesin görmesini arzuluyoruz. Kokusuyla, görüntüsüyle muhteşem bir doğadan ve atmosferden kimse mahrum kalmasın." diye konuştu.

        Lisinia Doğa Kurucusu ve Gül Yolu Projesi Yürütücüsü Öztürk Sarıca da gül tarımında su tüketiminin az olduğunu belirtti.

        Proje ile hem gül tarımını geliştirmek hem de bunu turizm açısından değerlendirmek istediklerini dile getiren Sarıca, "İlyas köyünden Salda Gölü'ne kadarki güzergah doğal bir gül rotası. Bu güzergahta Gül Deresi projemizi de hayata geçirerek ekoturizmi canlandırmak istiyoruz." dedi.

        Programa AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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