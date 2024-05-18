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        Burdur Müzesi sergilenecek bronz heykellerle değerlenecek

        BİLAL ALTIOK - Burdur Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının ABD'den iadesini aldığı Roma imparatorlarına ve imparatoriçelere ait bronz heykellerin yakında sergilenmesiyle dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:09
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        Burdur Müzesi sergilenecek bronz heykellerle değerlenecek
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        BİLAL ALTIOK - Burdur Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının ABD'den iadesini aldığı Roma imparatorlarına ve imparatoriçelere ait bronz heykellerin yakında sergilenmesiyle dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alacak.

        Türkiye'nin önemli antik kentlerinden Sagalassos, Kibyra ve Kremna ile Hacılar, Kuruçay ve Höyücek höyüklerinden çıkarılan tarih öncesi ve sonrası 70 bin civarında nadide eserin sergilendiği müze, Roma döneminin anıtsal imparator heykellerine ev sahipliği yapıyor.

        Bunun yanında çıkarıldığı Kibyra Antik Kenti'nin "gladyatörler kenti" olarak anılmasını sağlayan gladyatör frizleri ile Sagalassos'un simgesi Antoninler Çeşmesi'ni süsleyen zarif heykellerin ve dans eden kızlar frizlerinin sergilendiği müze, 17 Mayıs 2008'de Avrupa Müze Forumu tarafından "Gezilip Görülmeye Değer Müze" ödülünü aldı.

        Roma imparatorları Marcus Aurelius ile Hadrianus'un devasa heykel başları ve ayaklarının yanında Apollon, Athena, Dionisos ve Satir'in mermer heykellerine ev sahipliği yapan müze, 1960'lardan beri ayrı kaldığı bronz heykellerine kavuşmak için gün sayıyor.

        Gölhisar'ın İbecik köyündeki Boubon Antik Kenti'nden 1960'larda kaçak kazılarla 13'ü yurt dışına götürülen 14 bronz heykelden biri olan ve kaçırılmak üzereyken jandarma tarafından ele geçirilen bronz Valarious heykelinin bulunduğu Burdur Müzesi, Türkiye'ye iade edilen 2 bronz imparator heykeli ve bronz heykel parçaları da sergilendiğinde değerine değer katacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasında son 5 yıldır geliştirilen işbirliği neticesinde ABD'deki bazı müze ve özel koleksiyonlardan el konularak 2022 ve 2023'te iade edilen imparatorlar Lucius Verus ve Septimus Severus ile müzedeki Valarious'un bronz heykelleri, Roma dönemi heykeltıraşlarının önemli eserleri arasında gösteriliyor.

        - "Bu eserler Burdur Müzesinde sergilenecek"

        Burdur Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin değerli arkeologlarından Jale İnan'ın 1990'larda Buobon Antik Kenti'nde kurtarma kazısı yaptığı sırada yurt dışına kaçırılan 13 bronz heykelin üstünde durduğunu belirlediği Sebasteion (İmparator Tapınağı) yapısını ortaya çıkardığını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının bu heykellerin izini sürdüğünü belirten Kaleağasıoğlu, "2021'de başlayan çalışmalar sonucu Bakanlığımız tarafından Roma imparatorları Lucius Verus ve Septimus Severus bronz heykelleri ile Boubon tanrı heykeli yurda getirildi. Şu anda bu heykeller Antalya Müzesinde geçici olarak sergilenmekte, oradaki sergilenme süresi bittiğinde Burdur Müzesinde sergilenecek." ifadelerini kullandı.

        Kaleağasıoğlu, imparator heykelleri haricinde yine Boubon'dan çıkarılan ve iade edilen bronz büstler, kollar ve bacaklar da geldiğinde müzenin güzel bir koleksiyona sahip olacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı başarılı eser nakillerinden sonra yurt dışındaki müzeler ve koleksiyonerler bu heykellerin eşlerini sergiledikleri yerlerde Boubon ifadesini kaldırıyor. Ancak Bakanlığımız olarak eserlerimizi sonuna kadar takip edeceğiz. İnşallah kaçırılan heykellerin tamamının iadesini sağlayacağız. Bakanlığımız, Boubon, Hacılar, Düğer ve ülkemizin çeşitli yerlerinden kaçırılan diğer eserlerin peşinde iz sürmeye devam ediyor. Devam eden bronz eser nakli çalışmasıyla ilgili eseri iade aldığımızda Burdur'da da bir lansman planlanıyor. İade çalışmalarında İbecik halkına yardımlarından dolayı teşekkür ederiz."

        - "Hakikaten görülmeye değer bir yer"

        İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Tuğçe Seçkin de çok beğendiği ve Türkiye ile Burdur için önemli bir değer olduğunu düşündüğü müzeyi herkesin gelip görmesi gerektiğini aktardı.

        Buket Seçkin ise "Hakikaten görülmeye değer bir yer. Güzel, kıymetli, değerli eserler var. Kentin turizmi için de güzel bir müze olmuş, çok titizlikle çalışılmış." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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