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        Burdur'da yabancı üniversite öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenlendi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 40 ülkeden gelerek eğitim gören 1200 öğrenci, kaynaştırma etkinliğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:03
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        Burdur'da yabancı üniversite öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenlendi
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        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 40 ülkeden gelerek eğitim gören 1200 öğrenci, kaynaştırma etkinliğinde buluştu.

        MAKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından üniversitenin stadyumunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, kendi ülkelerinin danslarını sergiledi. Spor bilimlerinden akademisyenler, katılımcılara nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşam için çeşitli spor aktiviteleri yaptırdı.

        Halat çekme, yakan top ve voleybol gibi oyunlar oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

        MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar etkinlikte, uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve kentte adaptasyonu için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

        Uluslararası öğrencilerin Türk yükseköğretimine duyduğu güvenden dolayı Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiklerini belirten Dalgar, "Uluslararası öğrencilerimizin her biri gönüllü diplomatik elçilerimiz. Toplam 36 bin civarında öğrencimiz var, bu sayının yüzde 10'u kadar uluslararası öğrenci hedefliyoruz. Hedef ülkelerde aktif çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin yabancı öğrencilerle bir arada olması kültürel etkileşim ve sosyal gelişimi sağlıyor." diye konuştu.

        Etkinlik, öğrencilere yemek ikramıyla sona erdi.

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