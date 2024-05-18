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        Burdur'da marketten gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

        Burdur'da marketten 2 milyon 850 bin lira değerinde gıda çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:04 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:04
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        Burdur'da marketten gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı
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        Burdur'da marketten 2 milyon 850 bin lira değerinde gıda çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kentteki bir marketin iki deposunda gıda malzemelerinin azalması üzerine yapılan ihbar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, aralarında marketin eski çalışanının da olduğu 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları yerde markete ait çay, yağ ve toz şeker ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından B.C. (32), M.E.S. (30), G.K. (29) ve A.K.(27) adliyede sevk edildi.

        Zanlılardan B.C. ile A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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