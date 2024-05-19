Burdur'da bir kişiyi yaralayıp cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Tezcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tezcan'ın cüzdanını ve gömleğinin cebindeki bir miktar parayı alan saldırgan kaçtı.

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