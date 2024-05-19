Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da bir kişiyi yaralayıp cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı

        Burdur'da bir kişiyi yaralayıp parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da bir kişiyi yaralayıp cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da bir kişiyi yaralayıp parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan 68 yaşındaki emekli Halil Tezcan'ı eski gülyağı fabrikası yakınında bir kişi darbetti.

        Tezcan'ın cüzdanını ve gömleğinin cebindeki bir miktar parayı alan saldırgan kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Tezcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçarken olay yerine cep telefonunu düşüren M.A. (22) kısa süre sonra polis ekiplerince Aşıklar Parkı'nda yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Şebinkarahisar'da feci kaza!
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        Adana'da zabıtaya bıçakla saldırı
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        GBT kontrolünde çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
        Finalde bu halde işi zor!
        Finalde bu halde işi zor!
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Londra'da Nekbe yürüyüşü
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Beşiktaş 90+7'de puanı kaptı!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Trabzonspor üçüncülüğü garantiledi!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri

        Benzer Haberler

        Mansur Yavaş'ın ağabeyi Burdur'da geçirdiği kazada yaralandı
        Mansur Yavaş'ın ağabeyi Burdur'da geçirdiği kazada yaralandı
        Burdur'da marketten gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutukla...
        Burdur'da marketten gıda hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutukla...
        Burdur'da yabancı üniversite öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenlendi
        Burdur'da yabancı üniversite öğrencilerine kaynaşma etkinliği düzenlendi
        Salda Gölü çevresi kızıl geyiklerin yeni yuvası oluyor
        Salda Gölü çevresi kızıl geyiklerin yeni yuvası oluyor
        Burdur Müzesi sergilenecek bronz heykellerle değerlenecek
        Burdur Müzesi sergilenecek bronz heykellerle değerlenecek
        Burdur Gölü'nün kenarında "Gül Yolu" projesi başlatıldı
        Burdur Gölü'nün kenarında "Gül Yolu" projesi başlatıldı