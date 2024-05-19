Burdur'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Burdur'un Karamanlı ve Çeltikçi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamanlı'daki tören, öğrencilerin belediye önünden stadyuma kadar bando takımı eşliğinde yürüyüşüyle başladı.

Stadyumda devam eden törende, Karamanlı Gençlik ve Spor Müdürü Muharrem Erkil, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan milli mücadelenin 105'inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençlerin Atatürk'e cevabını okundu. Şiirler, halk oyunları gösterileri, yarışmalar ve spor hareketlerin yer aldığı törende, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.