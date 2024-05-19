Burdur'da ağaca ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da otomobilin ağaca ve direğe çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Burak S. idaresindeki 15 EF 969 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye kara yolu uygulama noktası yakınında refüjdeki elektrik direği ile ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.