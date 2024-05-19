Burdur'da amatör futbol maçında arbede çıktı
Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor arasında oynanan play out maçında arbede yaşandı.
Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor arasında oynanan play out maçında arbede yaşandı.
MAKÜ İstiklal Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı Bucak Belediye Oğuzhanspor'dan Oğuzhan Şahan'ın, Burdur MAKÜ Spor'dan Fatih Özaydın'ın gölleriyle 1-1 berabere bitti.
Maçın ikinci yarısında, Bucak Belediye Oğuzhanspor, İsmail Odabaşı'nın gölüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından galibiyet sevinci yaşayan Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncularının sahaya bayraklarını dikmeye çalışması üzerine Burdur MAKÜ Spor'dan bir yönetici sahaya girerek futbolculara tepki gösterdi.
Oğuzhanspor oyuncuları da MAKÜ Spor'un yöneticisine tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı.
Çevik kuvvet ekipleri, müdahale etti. Hakemler, polis gözetiminden sahadan ayrıldı.
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